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Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем serge858, 25 сен 2017.

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  1. serge858

    serge858 Старожил

    Регистрация:
    26 июн 2012
    Сообщения:
    4,085
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    PX6 и РХ3 также разница огромна, а РХ6 со Snapdragon разницы в работе не заметил
     
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    #10591 serge858, 12 мар 2020 в 19:24
  2. GreNder2000

    GreNder2000 Участник тусовки

    Регистрация:
    4 ноя 2007
    Сообщения:
    85
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    На биммерпосте человек говорит, что на 10ке починили низкие частоты, но теперь не работают мид бассы, надо проверить...
     
    #10592 GreNder2000, 12 мар 2020 в 21:58
  3. Fatalyst

    Fatalyst Завсегдатай

    Регистрация:
    17 июн 2018
    Сообщения:
    358
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Нидерланды
    Водит:
    Вроде норм всё было. Но не проверял настройки эквалайзера.
     
    #10593 Fatalyst, 12 мар 2020 в 22:34
  4. Sopov

    Sopov Участник тусовки

    Регистрация:
    12 дек 2017
    Сообщения:
    89
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Испания
    #10594 Sopov, 13 мар 2020 в 21:39
  5. RusLan31

    RusLan31 Новичок

    Регистрация:
    Сегодня
    Сообщения:
    1
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Белгородская обл.
    Ребята, помогите подобрать прошивку для такой вот модели на RK3399: mcu.jpg Прошивка.jpg
    Монитор установлен не на BMW, на LR D4. Подключение только по питанию к ACC. И звук через AUX авто. Если, кому нужна прошивка, такая как на девайсе. Подскажите, как. Я ее сохраню и выложу здесь. Недостатки которые я заметил с ней: запускается сам музыкальный плеер. Хотя получил рута, не удается ни как убить его(. 4 G модем надо перезапускать при загрузке сам зависает и не отдает интернет. Слабовата чувствительность GPS приемника. Грешу на аппаратку устройства самого. Но может быть и программная болячка. Через стекло с подогревом ловит всего 4-5 спутников. Хочу попробовать переподключить штатную LR антенну. Есть FAKRA разъмы мама и папа -думаю спять удлинитель. Но надо заново разбирать панель, а в LR это все сложнее чем у вас. На полдня(
     

    Вложения:

    • mcu.jpg
      mcu.jpg
      Размер файла:
      224.3 КБ
      Просмотров:
      2
    • Прошивка.jpg
      Прошивка.jpg
      Размер файла:
      3.9 МБ
      Просмотров:
      2
    #10595 RusLan31, 14 мар 2020 в 15:05
    Последнее редактирование: 14 мар 2020 в 15:14
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