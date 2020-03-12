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Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем serge858, 25 сен 2017.
PX6 и РХ3 также разница огромна, а РХ6 со Snapdragon разницы в работе не заметил
На биммерпосте человек говорит, что на 10ке починили низкие частоты, но теперь не работают мид бассы, надо проверить...
Вроде норм всё было. Но не проверял настройки эквалайзера.
Привет. Вышла новая прошивка для Snapdragon 625.
https://mega.nz/#!e18n0RLS!vDoBaWKYEGqZ01SM0Uwuo6Oyu1w26EHiKJJYUMZda0E
Ребята, помогите подобрать прошивку для такой вот модели на RK3399: mcu.jpg Прошивка.jpg
Монитор установлен не на BMW, на LR D4. Подключение только по питанию к ACC. И звук через AUX авто. Если, кому нужна прошивка, такая как на девайсе. Подскажите, как. Я ее сохраню и выложу здесь. Недостатки которые я заметил с ней: запускается сам музыкальный плеер. Хотя получил рута, не удается ни как убить его(. 4 G модем надо перезапускать при загрузке сам зависает и не отдает интернет. Слабовата чувствительность GPS приемника. Грешу на аппаратку устройства самого. Но может быть и программная болячка. Через стекло с подогревом ловит всего 4-5 спутников. Хочу попробовать переподключить штатную LR антенну. Есть FAKRA разъмы мама и папа -думаю спять удлинитель. Но надо заново разбирать панель, а в LR это все сложнее чем у вас. На полдня(